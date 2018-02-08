ТОП тем Украины: поселок-призрак, разборки в Тернополе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во что превратилась одна из самых известных улиц Одессы, как живут люди в разрушенном Широкино, что грозит неплательщикам алиментов и "иностранная" торговля наркотиками в Полтаве.

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Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Молдаванка: как из старой улицы сделали "старинный кусочек", но совершенно по-новому"

Здесь по-прежнему, как и двадцать лет назад, торгуют… всем. Старыми открытками и портретами бывших вождей, тарелками, давно отжившими свое, и обновленными чугунными сковородками, которыми пользовалась еще прапрабабушка торговца… Да скорее легче назвать, чего здесь нельзя приобрести, чем перечислить весь товар, который пытаются реализовать. Иногда вообще создается впечатление, что люди приходят сюда, чтобы полюбоваться настоящей одесской толкучкой, которая в выходные (в любую погоду) просто "расцветает" не столько спросом, сколько предложением.

…Ну а что же старые дома?— спросите вы. Они по-прежнему выглядят непрезентабельно, и их жители по-прежнему не теряют надежды, что "все изменится к лучшему". Впрочем, многие старые фасады, вроде, тоже собираются облагородить — под стать обновлению улицы Косвенной.

Но это, как говорится, уже совсем другая история. Пока же эти старые-старые дома, особенно на фоне обновленного "кусочка" улицы Косвенной, смотрятся ну очень контрастно…

slovo В Одессе реконструировали часть района Молдованка

Мариуполь: "Около победы. Как живут и воюют в Широкино"

Широкино — это не просто бывший населенный пункт на карте около Мариуполя, в котором полностью или частично разрушены все без исключения жилые дома и пансионаты.Поселок Широкино остается одной из самых "горячих" точек противостояния.

… Широкино стал поселком-призраком 3 года назад. Последние жители покинули свои дома 16 июня 2015 года. Можно с уверенностью заявить, что в Широкино не осталось ни одного целого дома. Каждое строение носит большие и малые шрамы — увечья, подаренные войной. Где-то просто выбиты стекла взрывной волной, пробиты и поцарапаны стены, а где-то отсутствует угол дома или полностью провалена крыша. На многих домах видны следы пожаров. Наиболее гнетущее впечатление оставляет местная школа. Некогда комфортное здание просто разобрано на части ракетами "Градов" и артиллерийскими снарядами.

6262.com.ua Ситуация в Широкино

Львов: "Закон об алиментах: основные санкции против должников"

6 февраля вступил в силу закон, который заставил заволноваться злостных неплательщиков алиментов, так как предусматривает применение к должникам не очень приятных санкций. Одновременно этот закон уже критикуют за положения, которые могут ограничивать конституционные права граждан.

…То, что в Украине действительно существует большая проблема с невыплатой алиментов, подтверждают официальные цифры. Так, по информации Минсоцполитики, в прошлом году в Украине было открыто более 500 тысяч исполнительных производств по неуплате алиментов. Сумма средств, которую получили дети, составляет 2,4 миллиарда гривен.

Полтава: "В Полтаве гражданин Египта наладил сбыт наркотиков студентам-иностранцам"

Работники полиции одновременно провели 8 обысков на территории Харьковской и Полтавской областей, во время которых изъяли более килограмма наркотического вещества, расфасованного для реализации.

… "Организовал преступную деятельность злоумышленников 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков, их сбыт, а также распределял обязанности между другими членами группы и контролировал денежные доходы, полученные от незаконного оборота наркотических средств. Помогала сообщникам хранить наркозелье 37-летняя уроженка Сумской области, которая жила в пригороде Харькова. Женщина расфасовывала товар по дозам для их дальнейшей реализации. Кроме того, она помогала вести "черную бухгалтерию"", — рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области Анатолий Козарь.

kolo Гражданин Египта наладил сбыт наркотиков студентам-иностранцам в Полтаве

Тернополь: "Как в кино: в Тернополе квартирного вора задерживали патрульные, КОРД и… соседка"

Выломанная сердцевина входной двери, перевернутая квартира — вот последствия работы вора, который проник в квартиру на улице Золотогорской.

… Квартира соседки и потерпевшей находились рядом на четвертом этаже. Поэтому женщина после того, как вызвала силовиков, закрыла на ключ дверь общего коридора, заблокировав постороннее лицо внутри, а сама также покинула жилье.

Заблокировали выходы и полицейские охраны. Общие двери правоохранителям пришлось выламывать. Зайдя в жилище, посторонних лиц не увидели, но повсюду валялись разбросанные вещи. Поскольку подозреваемый убежать не мог, силовики начали обыскивать жилье. Постороннее лицо нашли на достроенном чердаке. Человек там спрятался между старыми вещами. Его задержали.