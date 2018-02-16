Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В деле об убийстве четырех морских пехотинцев у поселка Широкино Донецкой области назначены восемь видов экспертиз, до их завершения называть причину преступления нельзя, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что уже есть определенные доказательства. "Были попытки скрыть следы преступления. Главная причина — неуставные отношения. Как это происходило и в чем заключались эти неуставные отношения — будем знать позже", — отметил представитель ГПУ.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что «тела 4-х морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали». На телах погибших были огнестрельные ранения. Также были обнаружены попытки скрыть преступление с помощью поджога и заложенной взрывчатки.

Двое задержанных бойцов этой же бригады признались в убийстве 4-х военных. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное производство открыто по статье умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору.

СМИ со ссылкой на источники в Минобороны пишут, что речь идет о 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины. По словам источников, между контрактниками десантно-штурмового батальона бригады морской пехоты после распития алкогольных напитков возник конфликт из-за уборки помещений в доме, где они проживали.

Причиной трагедии называется дедовщина. Молодые военные открыли автоматную очередь по старшим сослуживцам. Среди погибших, по меньшей мере, один офицер. После расстрела военнослужащие подожгли помещение и заложили в нем взрывчатку в надежде, что взрыв уничтожит все следы преступления.

Подробнее о причинах трагедии в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що стосується позастатутних відносин, що тут конкретно мається на увазі? Дідовщина, якісь інші речі?

— Нестатутні відносини — це необов'язково може бути дідовщина. Це відносини, які відбуваються у порушення уставу. Мається на увазі, що це не обов'язково, що контрактник старший, а контрактник молодший і т.д. Це стосується того, коли командир не врегулював і не проконтролював ці відносини, хто повинен заступати на чергування, скільки повинен чергувати, хто повинен прибирати кімнату, чия черга, якщо в даному випадку конкретному йде мова, хто завтра, хто сьогодні, хто повинен варити борщ і т.д. Ця відповідальність у першу чергу лежить на командирі. Оце і є нестатутні відносини. Тому що нестатутні ми чомусь думаємо, що дідовщина. На війні, у бойових умовах трошки інше, і вік не має такого серйозного значення, і кількість часу, який людина провела під час бойового зіткнення.

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Тобто, в усіх нестатутних стосунках винним виходить командир цього підрозділу?

— Як колишній командир, вважаю, так. У першу чергу винен командир цього підрозділу. Тому що пияцтво — це теж порушення дисципліни. Пияцтво призводить до того, що нестатутні відносини закінчуються от так трагічно, як зараз у Широкіно. Але в першу чергу це відповідальність командира, є поліція правопорядку, є психологи. Всі ми йдемо кудись працювати, в тому числі, в армію, із суспільства, а суспільство нас так чи інакше виховує, змушує до виконання якихось обов'язків, закону і так далі. Зараз у цілому у суспільстві агресія значно більше, ніж була раніше, і про це ще в ООН в 2013 році говорили. Є світовий досвід, міжнародні шкали, які свідчать про те, що агресія у суспільстві наростає. Якщо з цим не боротися і не враховувати, то рано чи пізно будуть серйозні наслідки.

Робота військових психологів яка? у чому вона прослідковується? На основі випадку, що стався.

— Їх робота прослідковується у тому, що вони повинні виявляти військових, які так чи інакше здатні на вияв агресії шляхом вбивства, розстрілу своїх колег. Я переконаний, що цей конфлікт не був на голому місці і не був перший. Подібні конфлікти назріввають у колективах, ротах, взводах, групах, і якраз психологи повинні звертати на це увагу під час розмов, спостерігати, хто як з ким розмовляє, хто що каже, і доповідати командирам. А командири повинні негайно вживати заходів. Заходи можуть бути різні. Зміна командирів, перевід в інший підрозділ і так далі.

Тобто, очільник підрозділу якимось чином також має відповідати, можливо, перед військовою прокуратурою, правильно?

— Однозначно, однозначно.

А чи буде у цьому випадку відповідати?

— Я думаю, що буде відповідати.

Напомним, глава общественного совета при Министерстве социальной политики Украины Алексей Липириди заявил, что все общество, а не только ветераны АТО, стало более озлобленным.