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    Сергей Ковтун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Украинские военные. Архивное фото
    Во сколько Украине обойдется участие в новом военном альянсе
    03:54 03.03.2018
    496
    Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" отметил, что сумма средств, выделенных на содержание штаба, зависит от количества военных, задействованных из стран-участниц альянса.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376Криминальные войны в Украине
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Летальное оружие для Украины: больше политики, чем военной необходимости
    08:58 08.08.2017
    655Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Вероятность того, что Украина до конца года получит от США противотанковые ракеты Javelin, а также средства ПВО, очень высокая, прогнозирует военный эксперт Сергей Ковтун.
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Взрывная Балаклея: была ли диверсия, поможет ли НАТО?
    14:45 24.03.2017
    3381Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Военный эксперт Сергей Ковтун и глава Змиевского райсовета Татьяна Тимофеева прокомментировали в эфире "ГС", что сейчас происходит в Балаклее, кто виноват, и когда местные жители смогут вернуться домой.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    РФ всегда беспокоят успехи Украины в оборонном комплексе - эксперт
    00:27 12.02.2017
    836Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун в эфире ГС пояснил, почему в России опасаются проведения очередных учений с применением зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Офицеры запаса, окончившие вузы, не могут нести службу на передовой - эксперт
    11:01 06.01.2017
    6425Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что по специализации офицеры запаса – это обслуживающий персонал.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    "Обида и злость". Военный эксперт об угрозах Захарченко
    13:09 18.10.2016
    10411Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" прокомментировал, насколько реальны угрозы со стороны лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в адрес украинских военных и их семей.
    Военные учения ВСУ. Архивное фото
    Военные учения ВСУ: привлекут не только участников АТО - Ковтун
    12:32 05.09.2016
    472
    Военный эксперт Сергей Ковтун отметил, что к участию в учениях будут привлекаться те резервисты, которые имеют военную специальность, необходимую для армии.
    Воинская часть. Архивное фото
    Воинские части в Украине недоукомплектованы на 20-30% - эксперт
    11:24 05.09.2016
    693
    По сообщению Министерства обороны, более восьми тысяч резервистов привлекаются для проведения учений. Военный эксперт Сергей Ковтун отметил, что учения направлены на подготовку к ухудшению ситуации и объявлению мобилизации.
    Инструкторы из США начали тренировать украинских военных под Львовом
    Ковтун: войска США или НАТО не будут размещены в Украине в ближайшее время
    12:24 30.08.2016
    395
    Военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун уверен, что визит генерал-лейтенанта Фредерика Бена Ходжеса в Украину — знаковое событие, которое свидетельствует о поддержке со стороны США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    Украинские военные. Архивное фото
    Во сколько Украине обойдется участие в новом военном альянсе
    03:54 03.03.2018
    496
    Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" отметил, что сумма средств, выделенных на содержание штаба, зависит от количества военных, задействованных из стран-участниц альянса.
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