Военный эксперт Сергей Ковтун и глава Змиевского райсовета Татьяна Тимофеева прокомментировали в эфире "ГС", что сейчас происходит в Балаклее, кто виноват, и когда местные жители смогут вернуться домой.
По сообщению Министерства обороны, более восьми тысяч резервистов привлекаются для проведения учений. Военный эксперт Сергей Ковтун отметил, что учения направлены на подготовку к ухудшению ситуации и объявлению мобилизации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".