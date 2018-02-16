Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Пока украинские власти рассыпаются в хвалебных одах украинской армии, называя ее "самой мощной и патриотичной на континенте", дисциплина в ВСУ, мягко говоря, хромает на обе ноги.

В то время как власти пытаются укреплять боевой дух военных, рапортуя о сдерживании "варваров с Востока", в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами.

Cудя по отчетам, небоевые потери стали серьезной проблемой для украинских солдат. Об этом свидетельствуют участившееся ЧП, которые происходят даже в элитных частях. Основными причинами небоевых потерь по-прежнему остается "зеленый змей", которым злоупотребляют военные, в результате – неосторожное обращение с оружием или боеприпасами, разногласия на бытовой почве, выливаются в "деревянный макинтош".

Бойня под Широкино

Последний шокирующий случай произошел на днях под Широкино. В 36-й отдельной бригаде морской пехоты, одной из элитных частей ВМС ВСУ, были расстреляны четверо военных. Вскоре было установлено, что ЧП произошло в тылу в районе Широкино. Вслед за этим отпала версия о возможной диверсии, так как выяснилось: накануне инцидента военные употребляли алкоголь. После чего и случился конфликт с применением оружия.

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино

Также прояснился и вероятный мотив. По информации LB.ua, пехотинцы погибли по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Тогда же была озвучена и возможная причина конфликта – "неуставные отношения".

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье об "умышленном убийстве двух или более человек". Под подозрение попали два морпеха из того же подразделения.

Как писала "Страна" ссылаясь на источник в МВД, у всех погибших – огнестрельные ранения в голову. Погибшими оказались: 39-летний командир десантно-штурмового взвода младший лейтенант, житель города Запорожье; 30-летний водитель десантно-штурмовой роты, старший матрос, житель Полтавской области; 20-летний оператор взвода огневой поддержки, старший матрос, житель Черкасской области; 23-летний наводчик десантно-штурмовой роты, житель Бахмута Донецкой области.

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино

Проблема дедовщины

Позже в Генпрокуратуре официально подтвердили: трагедия произошла "на почве неуставных отношений", то есть фактически – дедовщины. Свое преступление двое сослуживцев убитых пытались скрыть с помощью поджога помещения и закладки взрывчатки.

"После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", — сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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В то же время сами задержанные военные утверждают, что пошли на преступление из-за издевательств. Об этом "Украинской правде" сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.

"Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", – рассказали в гарнизоне.

Отмечается, что военных якобы убили спящими, сделав контрольные выстрелы в голову. После расстрела сослуживцев подозреваемые пытались поджечь помещение, чтобы вызвать детонацию боеприпасов и скрыть следы преступления.

Неофициально силовики говорят, что ЧП под Широкино в очередной раз свидетельствует о наличии проблем в воинских частях с дедовщиной. Впрочем, в Минобороны продолжают убеждать общество, что неуставные отношения в ВСУ это скорее случайность, а не правило.

Не впервой

Перед этим в октябре 2017 года при невыясненных обстоятельствах скончался боец 36-й отдельной бригады морской пехоты. По неофициальной информации, боец вероятно погиб от пулевого ранения.

В сентябре 2016 года в Луганской области задержали бойца ВСУ из Кривого Рога Виктора Голованя, который расстрелял сослуживцев. В результате погибли Юрий Сметанин и солдат по фамилии Андрусович из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Еще пятеро военных получили серьезные ранения.

Вскоре стало известно, что 41-летний украинский военный накануне преступления поссорился с женой из-за любовника.

Небоевые потери

Следует отметить, что небоевые потери на Донбассе стали серьезной проблемой для украинских солдат. Смертность по причинам, не связанным с огнем противника, держится приблизительно на одном уровне с боевой.

При этом некоторые СМИ писали, что в 2016 году количество небоевых потерь украинских вооруженных сил превысило даже показатель боевых. Такую статистику публиковало BBC.Украина, запросившее данные в Генштабе ВСУ. "Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – сказано в сообщении.

В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос признавал в октябре 2017 года, что с 2014 года не от боевых действий погибли более 10 тысяч украинских военных.

"Я буду говорить те вещи, которые никогда никто не слышал, и они будут страшные. Я просто принес статистику, которую никогда не озвучивал, — с 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и других структурах, которые защищают государство, погибли 10 тыс. 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь: не от боевых действий", — говорил Матиос.

Однако в Генштабе утверждали: с начало АТО и до сегодняшнего дня боевые потери ВСУ составили 10 710 военнослужащих, а вот небоевых на 65% меньше.

"С начала АТО по состоянию на 28 октября 2017 года в результате боевых действий погибли 2333 военных, а 8377 — получили травмы или ранения. В т.ч. в 2016 году в результате боевых действий погибли 212 военных, ранены — 1277. При этом небоевых потерь на 65% было меньше, чем боевых", — заверяли силовики.

По материалам из открытых источников интернет