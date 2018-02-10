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    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ

    (обновлено: )1374120
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В распоряжении телеканала "112 Украина" оказались данные для служебного пользования о небоевых потерях в Вооруженных сил Украины в январе 2018 года. В документах, как сообщают на телеканале, говорится, что в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11 совершили самоубийства, при этом 5 человек – в зоне АТО. Неосторожное обращение с оружием унесло жизни троим бойцам (2 – в АТО), еще 1 погиб в ДТП. 

    Призывник ВСУ. Архивное фото
    Министерство обороны Украины
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    Кроме этого, 7 человек обозначены как погибшие от несчастного случая. В эту категорию также входят смерти из-за алкоголя. 

    Нарушил молчание

    Еще в октябре 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос озвучивал шокирующие цифры.

    "Я буду говорить те вещи, которые никогда никто не слышал, и они будут страшные. Я просто принес статистику, которую никогда не озвучивал, — с 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и других структурах, которые защищают государство, погибли 10 тыс. 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь: не от боевых действий", — заявил Матиос в телеэфире.

    По его словам, "среди них 2 тыс. 150 погибли не от боевых действий". В то же время в зоне АТО не во время боевых действий погибли 3 тыс. 700 военных.

    Матиос также отметил, что "две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, совершали преступления в отношении друг друга".

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    Позднее министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери среди украинских военнослужащих болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности. 

    "Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", – прокомментировал Полторак заявление Матиоса. 

    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"
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    "Реальные цифры – гораздо больше"

    Военный эксперт Олег Жданов объяснял РИА Новости Украина, что с учетом небоевых потерь в армии сложилась тяжелая ситуация.

    роблема в том, что у нас отсутствует институт гражданского контроля и всю статистику ведет Минобороны. А МО поступает с убитыми и ранеными на свое усмотрение: когда нужна конфронтация – боевые потери появляются, когда не нужна конфронтация, количество потерь занижается до минимума", – сообщил Жданов.

    Внутри министерства, подчеркнул он, нет независимого органа, который мог бы контролировать данные по  потерям. 

    "На откуп командира отдано решение, куда записать погибшего бойца – в боевые потери или небоевые. От этого зависят государственные выплаты. За боевые потери выплачивается компенсация. Сколько реально человек погибло в этой войне, надо будет разбираться еще долго. Особенно по потерям среди добробатов в начале боевых действий", – заявил эксперт.

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    При этом Жданов уверен, что озвученные Матиосом цифры – только вершина айсберга:  скорее всего, они занижены, а количество небоевых потерь сегодня намного больше.

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