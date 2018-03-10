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    Жан Ассельборн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Мариуполь: министр иностранных дел Люксембурга заявил о поддержке Украины
    07:12 14.03.2017
    515Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Специальный корреспондент ГС Тимофей Львутин сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн после совместного с главой МИД Украины Павлом Климкиным визита в Украину, отправится в Европу с докладом.
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино 
    16:41 13.03.2017
    258Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам министра иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборна, в Широкино он увидел трагедию, все, что там есть сейчас – "следствие действий профессиональной армии".
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Глава МИД Люксембурга едет на Донбасс
    15:50 12.03.2017
    317Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Цель визита главы МИД Люксембурга - ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко.
    Сергей Лавров
    Главы МИД РФ и Люксембурга обсудят в Москве ситуацию в Украине
    00:15 03.07.2015
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    Сообщается, что "особое внимание будет уделено российско-есовским отношениям, переживающим непростой этап в своей истории на фоне кризиса на Украине".
    Флаги России и ЕС
    Санкции ЕС против РФ продолжатся, но могут быть ослаблены - МИД Люксембурга
    08:29 07.03.2015
    234Новые санкции в отношении России.
    По словам главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, "нужно пытаться думать, что, если мы будем двигаться в правильном направлении на востоке Украины, нужно подумать об откате санкций".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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