Специальный корреспондент ГС Тимофей Львутин сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн после совместного с главой МИД Украины Павлом Климкиным визита в Украину, отправится в Европу с докладом.
Цель визита главы МИД Люксембурга - ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".