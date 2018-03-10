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    кражи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    Бедная Леся. Соцсети о краже бюста поэтессы
    14:55 05.03.2018
    322
    В Украине на один памятник культуры стало меньше. И это отнюдь не продолжение тотальной декоммунизации - с фасада столичного музея в самом центре Киева украли бюст Леси Украинки. Как произошло это событие, и как восприняли его сами украинцы?
    Депутат Киевсовета Марина Кочур
    Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве
    12:14 23.02.2018
    701Криминальные войны в Украине
    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
    Татьяна Ярошенко
    Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП
    15:24 15.02.2018
    368Криминальные войны в Украине
    Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
    Полуразрушенный жилой дом в Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    ТОП тем Украины: поселок-призрак, разборки в Тернополе
    18:46 08.02.2018
    719Донбасс: новое перемирие
    Жизнь поселка, в котором не осталось ни одного целого дома, главное из закона об алиментах и наркокриминал в Полтаве: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Наручники
    Высшая математика из Хмельницкого: за кражу в 50 гривен дадут 6 лет
    15:18 29.01.2018
    571Криминальные войны в Украине
    На мостике женщину догнал незнакомый молодой человек, схватил за шею, повалил на землю. Забрал 50 гривен и золотые сережки – только после этого грабитель отпустил потерпевшую.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Самое распространенное преступление - кража конфет в магазине
    12:11 24.01.2018
    630Криминальные войны в Украине
    Человека, подозреваемого в краже в супермаркете, можно задержать, только если на это есть веские основания. Об этом заявила правозащитник Елена Карнаух.
    Нож. Архивное фото
    Домашний арест краже не помеха. История 14-летнего рецидивиста из Сум
    11:56 18.01.2018
    470Криминальные войны в Украине
    Местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 год совершил 7 преступлений, но решением суда ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но парень не успокоился.
    Гривны
    В Киеве во время обыска понятой украл 20 тыс грн
    16:31 22.12.2017
    518Днепр, Львов: взрывные события
    По словам первого заместителя начальника полиции Вячеслава Аброськина, после кражи обыскиваемый заявил о пропаже денег, полиция пересмотрела видеосъемку обыска и задержала вора.
    Хакер
    Хакеры КНДР организовали кражу биткоинов
    13:52 14.12.2017
    646
    Северокорейские хакеры могли бы стоять за кражей самой популярной в мире криптовалюты биткоин, использовать ее они могли бы для обхода финансовых санкций, считают эксперты.
    В Израиле наказали военного, укравшего три яблока с лотка палестинца
    В Израиле наказали военного за фрукты, украденные с лотка палестинца 
    06:21 11.12.2017
    249Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Командование израильской армии наказало военнослужащего, который взял несколько фруктов с лотка, брошенного палестинским торговцем, сообщила армейская пресс-служба.
    Винсент Ван Гог
    В Нидерландах похитителя картин Ван Гога посадили из-за невыплаты компенсации
    06:14 04.12.2017
    129
    Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты компенсации музею.
    Газовый счетчик
    В Волынской области назначили награду за доносы о краже газа
    18:38 10.11.2017
    155Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По информации СМИ, в этом году в Волынской области зафиксировано 150 случаев краж газа. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб нанесенный ПАО "Волыньгаз" составляет около 2 миллионов гривен.
    Ночное патрулирование Киева
    Сотрудника российского посольства обокрали в Киеве - СМИ
    17:32 10.11.2017
    194
    По информации источника, дипломат стригся в элитном салоне красоты, который расположен неподалеку от посольства. Однако когда он должен был оплатить услуги, то заметил, что его кошелек пропал.
    Александр Грановский
    Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами нардепа Грановского - СМИ
    22:18 06.10.2017
    1435Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Согласно информации источников в силовых органах, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
    Полиция Франции
    Картина Ренуара украдена во Франции незадолго до аукциона
    03:13 01.10.2017
    84
    По информации СМИ, произведение Ренуара считалось главным лотом из 485 предметов планировавшегося аукциона. Организаторы рассчитывали получить за картину 25-30 тысяч евро
    В Польше в супермаркете повесили табличку о проверке украинцев
    В Польше в супермаркете повесили табличку о проверке украинцев
    17:01 29.09.2017
    1405Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов. Надпись, по просьбе владельца, перевели украинцы, работающие в магазине.
    Преступник попытался ограбить банкомат при помощи экскаватора
    Ограбление по-американски: на банкомат экскаватором 
    13:09 08.06.2017
    616
    В американском штате Мэриленд преступник угнал экскаватор и при его помощи попытался украсть деньги из банкомата.
    Валерий Гелетей и Александр Волков на соревновании по самбо
    У охранника Гелетея украли оружие - СМИ
    17:01 12.05.2017
    505
    Из багажника автомобиля украли табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами с 34 боевыми патронами и наградной Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с 26 боевыми патронами.
    Художнику Марчуку вернули украденные картины
    МВД: художнику Марчуку вернули украденные картины
    03:13 24.02.2017
    101
    По информации советника министра внутренних дел Украины Михаила Апостола, операция "Возвращение" продолжалась четыре дня. По состоянию на 16.00 23 февраля было возвращено 60 картин, уже через час художник получил все пропавшие картины.
    Оксана Продан
    У нардепа Продан украли Toyota
    16:06 08.12.2016
    376
    По информации народного депутата Оксаны Продан, черная Toyota RAV4 2016 года была украдена в Киеве этой ночью. Депутат обратилась в полицию, авто объявлено в розыск.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Полуразрушенный жилой дом в Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    ТОП тем Украины: поселок-призрак, разборки в Тернополе
    18:46 08.02.2018
    719
    Жизнь поселка, в котором не осталось ни одного целого дома, главное из закона об алиментах и наркокриминал в Полтаве: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Депутат Киевсовета Марина Кочур
    Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве
    12:14 23.02.2018
    701
    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
    Татьяна Ярошенко
    Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП
    15:24 15.02.2018
    368
    Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    Бедная Леся. Соцсети о краже бюста поэтессы
    14:55 05.03.2018
    322
    В Украине на один памятник культуры стало меньше. И это отнюдь не продолжение тотальной декоммунизации - с фасада столичного музея в самом центре Киева украли бюст Леси Украинки. Как произошло это событие, и как восприняли его сами украинцы?
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