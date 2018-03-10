В Украине на один памятник культуры стало меньше. И это отнюдь не продолжение тотальной декоммунизации - с фасада столичного музея в самом центре Киева украли бюст Леси Украинки. Как произошло это событие, и как восприняли его сами украинцы?
Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
Местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 год совершил 7 преступлений, но решением суда ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но парень не успокоился.
По информации СМИ, в этом году в Волынской области зафиксировано 150 случаев краж газа. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб нанесенный ПАО "Волыньгаз" составляет около 2 миллионов гривен.
Согласно информации источников в силовых органах, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
Из багажника автомобиля украли табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами с 34 боевыми патронами и наградной Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с 26 боевыми патронами.
По информации советника министра внутренних дел Украины Михаила Апостола, операция "Возвращение" продолжалась четыре дня. По состоянию на 16.00 23 февраля было возвращено 60 картин, уже через час художник получил все пропавшие картины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
В Украине на один памятник культуры стало меньше. И это отнюдь не продолжение тотальной декоммунизации - с фасада столичного музея в самом центре Киева украли бюст Леси Украинки. Как произошло это событие, и как восприняли его сами украинцы?