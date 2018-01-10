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    Небоевые потери ВСУ в 2017 году составили 98 погибших

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    Кроме того, как сообщили в Министерстве обороны, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на информационный запрос, пишет "112 Украина".

    Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    При этом в оборонном ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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