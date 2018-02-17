Полиция сняла охрану у офиса Россотрудничества перед маршем ОУН

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Россия встревожена информацией о снятии охраны здания Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", — заявил Лукашевич, его слова приводятся в сообщении постпредства в Twitter.

Позднее пользователь Facebook Иван Славинский опубликовал копию уведомления полиции охраны Киева, которое сообщило Россотрудничеству о расторжении договора.

Лукашевич также заявил, что по имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Росструдничества. На 18 февраля запланирован марш ОУН от Майдана Незалежности до офиса центра в Подольском районе столицы.