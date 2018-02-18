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    Политика

    В МИД Украины подвели печальные итоги Мюнхена

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (44)

    (обновлено: )35340
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции".
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Фото Twitter Марьяны Бецы

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

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    "Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации", — написал министр иностранных дел в Twitter.

    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате"по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    ​По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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