В МИД Украины подвели печальные итоги Мюнхена

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации", — написал министр иностранных дел в Twitter.

Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате"по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 февраля 2018 г.

​По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.