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    В ФРГ назвали условие для инвестиций в Донбасс

    (обновлено: )50620
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения Германия могла бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
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    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. ФРГ может предложить инвестиции для Донбасса при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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    "При условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения мы могли бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса", — сказал Габриэль.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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