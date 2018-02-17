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    Определились все финалисты нацотбора на Евровидение - 2018

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    Во втором полуфинале победили: MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов вышли 6 конкурсантов.
    Второй полуфинал нацотбора на Евровидение - 2018
    скриншот с видео

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве прошел второй полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале победили:  MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

    Второй полуфинал национального отбора Евровидения - 2018. Видео
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    Второй полуфинал национального отбора Евровидения - 2018

    За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA..

    В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов вышли 6 конкурсантов.

    Смотрите также: Песни попавшие в финал нацотбора Евровидения — 2018

    Напомним, победителями первого полуфинала стали VILNA с песней "Forest song", The Erised с песней "Heroes" и LAUD с песней "Waiting".

    скриншот с видео
    Результаты второго полуфинала нацотбора на Евровидение

    Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

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