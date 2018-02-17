Определились все финалисты нацотбора на Евровидение - 2018

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве прошел второй полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале победили: MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA..

В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов вышли 6 конкурсантов.

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Напомним, победителями первого полуфинала стали VILNA с песней "Forest song", The Erised с песней "Heroes" и LAUD с песней "Waiting".

скриншот с видео Результаты второго полуфинала нацотбора на Евровидение

Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.