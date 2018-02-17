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    Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (59)

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    Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
    Вита Семеренко. Архивное фото
    RIA News Евгений Тумашов/СБР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко не смогли попасть даже в десятку лучших во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Во время забега победительницей стала Анастасия Кузьмина (Словакия), второе место – у Дарьи Домрачевой (Белоруссия), бронза – у Тирилль Экхофф (Норвегия).

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    Валентина Семеренко финишировала на 19-м месте: при одном промахе ее отставание составило +2.16. Вита Семеренко была 24-й — отставание +3.02.

    До масс-старта ожидалось, что в нем примет участие также Юлия Джима, однако в итоге она не квалифицировалась на гонку.

    Ранее неудачной для украинских биатлонисток была также индивидуальная гонка. Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете. Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место. Вита Семеренко допустила пять промахов и в итоге на 63-м месте, Анастасия Меркушина — 70-я из-за шести промахов.

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