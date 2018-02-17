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    Порошенко в Мюнхене встретился с премьером Великобритании Мэй

    (обновлено: )14904
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что "рад приятной встрече с Терезой Мэй", однако о чем успели поговорить политики, не сообщается.
    Встреча Порошенко и Терезы Мэй
    Скриншот видео

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с британским премьером Терезой Мэй, следует из фрагмента видео, которое размещено в Twitter украинского президента.

    Порошенко лишь написал, что "рад приятной встрече с Терезой Мэй", однако о чем успели поговорить политики, не сообщается.

    Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

    С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.

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