Порошенко в Мюнхене встретился с премьером Великобритании Мэй

Скриншот видео

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с британским премьером Терезой Мэй, следует из фрагмента видео, которое размещено в Twitter украинского президента.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 февраля 2018 г.

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Порошенко лишь написал, что "рад приятной встрече с Терезой Мэй", однако о чем успели поговорить политики, не сообщается.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.