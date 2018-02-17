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    "Нормандская встреча" в Мюнхене не состоится - источник

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (34)

    (обновлено: )58921
    Как сообщил РИА Новости источник в российской делегации, скорее всего, встреча "нормандского формата" не состоится.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Министерская встреча "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по украинскому урегулированию в Мюнхене, скорее всего, не состоится, заявил РИА Новости источник в российской делегации.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
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    "Скорее всего, встреча не состоится", — сказал источник.

    Он добавил, что российская сторона была готова провести встречу в субботу, но в связи с "плотным графиком всех участников" консультации, по всей видимости, будут отменены.

    В Мюнхене в эти дни проходит конференция по безопасности.

    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате"по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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