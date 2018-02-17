Лавров: проведение "нормандской встречи" в ФРГ не подтвердилось

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона дала несколько вариантов проведения встречи министров иностранных дел "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе в субботу, которые устраивают с точки зрения программы, пока ничего не подтвердилось, заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров.

"Вчера подробно очень с господином (главой МИД Украины Павлом — ред.) Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться — не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", — сказал Лавров.

Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате"по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.