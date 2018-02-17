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    Лавров: проведение "нормандской встречи" в ФРГ не подтвердилось

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (34)

    (обновлено: )78104
    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что на субботу данных по проведению "нормандской встречи" пока что нет.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона дала несколько вариантов проведения встречи министров иностранных дел "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе в субботу, которые устраивают с точки зрения программы, пока ничего не подтвердилось, заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
    Мюнхенская конференция: роль Украины, влияние России

    "Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров.

    "Вчера подробно очень с господином (главой МИД Украины Павлом — ред.) Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться — не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", — сказал Лавров.

    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате"по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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