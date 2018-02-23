Розенко жестко высказался о "вопросе про Бандеру" в "карте поляка"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию, при которой украинцев, которые хотят жить в Польше, спрашивают об их отношении к проводнику Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере, является недопустимой, заявил вице-премьер-министр, представитель Киева в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко.

В Варшаве в пятницу, 16 февраля, состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за т.н. "бандеровскую идеологию".

"Мы отслеживаем эти случаи, и эта информация поступила в том числе от объединения украинцев в Польше, и эта информация была мной лично доведена до представителей польской делегации, и мы считаем, что такие вещи недопустимы", — заявил Розенко в эфире "5 канала", комментируя сообщения в СМИ о том, что у украинцев, претендующих получить так называемую "карту поляка", спрашивают об их отношении к Бандере.

"И это еще раз подтверждает опасность принятия этого закона (об Институте национальной памяти — Ред.)… Это пока не массовые явления, единичные, но такие факты есть. Если сейчас просто решают вопрос давать визу или не давать визу, давать карту поляка или не давать карту поляка, задавая такие вопросы, а завтра может быть уже уголовная ответственность", — сказал вице-премьер.

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Он уточнил, что точка зрения официального Киева следующая: "новый закон об Институте национальной памяти надо менять".

"Как это будет делаться, через решение Конституционного суда, через инициативу оппозиции или власти — нам в принципе все равно, это внутренний польский вопрос", — подчеркнул Розенко.

Также вице-премьер сказал, что позиция о необходимости изменения этого польского закона разделяется как президентом Украины Петром Порошенко, так и Верховной Радой Украины.

"Я убежден, даже из тех реплик, которые мы услышали после нашего визита в Польшу, что украинскую делегацию абсолютно четко услышали", — резюмировал он.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".