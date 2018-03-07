Венгрия продолжит блокировать международные устремления Украины

Мукачево.Net/Росани Бісьмак

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина.

Венгрия обещает продолжать блокировать международные устремления Украины до изменения языковых норм закона "Об образовании", заявил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, передают "Украинские Новости".

"Наша позиция такова: пока Украина этого (статью 7 закона об образовании) не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины", — заявил посол, комментируя блокирование Венгрией проведения заседаний комиссий "Украина — Организация Североатлантического договора (НАТО)".

При этом он не считает, что подобные действия венгерского руководства являются шантажом.

"Украина тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским Союзом, но и свои обязательства перед НАТО. Украина в рамках годичной национальной программы подготовки к НАТО обязалась уважать и развивать права меньшинств, но принятие нового закона об образовании в абсолютной мере противоположно этому", — заявил Кешкень.

Ранее Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.