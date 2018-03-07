наверх
07.03.201818:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Венгрия продолжит блокировать международные устремления Украины

    (обновлено: )356120
    По словам посла Венгрии, действия его страны не являются шантажом: "Украина тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским Союзом, но и свои обязательства перед НАТО".
    Кешкень Эрно посол Венгрии в Украине
    Мукачево.Net/Росани Бісьмак

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

    Бондаренко: Украину ставят на место, она сама дала повод языковым законом. Видео
    РИА Новости Украина
    Венгрия ставит Украину на место - политолог
    Венгрия обещает продолжать блокировать международные устремления Украины до изменения языковых норм закона "Об образовании", заявил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, передают "Украинские Новости".

    "Наша позиция такова: пока Украина этого (статью 7 закона об образовании) не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины", — заявил посол, комментируя блокирование Венгрией проведения заседаний комиссий "Украина — Организация Североатлантического договора (НАТО)".

    При этом он не считает, что подобные действия венгерского руководства являются шантажом.

    "Украина тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским Союзом, но и свои обязательства перед НАТО. Украина в рамках годичной национальной программы подготовки к НАТО обязалась уважать и развивать права меньшинств, но принятие нового закона об образовании в абсолютной мере противоположно этому", — заявил Кешкень.

    Ранее Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие