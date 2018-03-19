База ВСУ в Берегово. Новый виток украинско-венгерского противостояния

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово (Закарпатская область), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.hu.

Венгерского министра беспокоит, что Киев намерен разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

Он добавил, что пояснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.

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"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает его", — сказал Сийярто.

Отметим, 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, на котором обсуждали размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части реально до конца 2019 года.

Ранее в Берегово находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

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Напомним, Венгрия из-за разногласий в связи со статьей о языках закона Украины об образовании заблокировала заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14-15 февраля.