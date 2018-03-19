Самоубийство летчика Волошина: все версии

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт". Погибшим является летчик Владислав Волошин, который исполнял обязанности директора областного КП последние несколько месяцев.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Самоубийство?

Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он совершил 33 боевых вылета в АТО. 29 августа 2014 года пилотируемый Волошиным штурмовик был сбит в районе Иловайска над территорией самопровозглашенной ДНР средствами ПВО, но Волошин успешно катапультировался и затем, со сломанной рукой, самостоятельно вышел на занимаемую украинскими войсками территорию. Награжден орденом “За мужество“ III степени и Почетной грамотой Кабинета министров Украины.

Российские власти обвиняли Владислава Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

В январе 2017 года майор Волошин с шумом уволился из Вооруженных сил Украины, выложив в социальных сетях весьма характерное объяснение своему уходу. В заявлении Волошина содержались небезынтересные детали ситуации в ВВС Украины.

Последние три года жизни Владислава были очень насыщенными. Такие перемены наверняка вызывают стресс и негативные эмоции, с которыми не всегда можно справиться в свои 26-29 лет. Но есть и другая версия трагедии.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

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Нарушил закон?

Буквально за 2 дня до самоубийства, 16 марта, стало известно, что николаевский аэропорт запретили ремонтировать. КП "Николаевский международный аэропорт" Николаевского горсовета расторгло соглашение с ООО "ЕИС" о капитальном ремонте здания аэровокзала за 102,23 млн. грн. Коммунальщики заявили, что расторгли договор по требованию главы Николаевской ОГА Александра Савченко.

В поручении Савченко говорится о необходимости немедленно провести экспертизу объемов уже выполненных ремонтных работ в здании аэровокзала. А в дальнейшем исключить их из проекта работ и договора.

По информации ProfiDOM.com.ua, сам Савченко пояснил, что требования расторгнуть договор выдвинула Госаудитслужба, которая обнаружила нарушения во время проверки тендера.

После изменения проекта и объемов работ планируется провести новый тендер на капремонт аэропорта.

Владислав Волошин еще в феврале указывал на давление и отмечал, что не хочет, чтоб дети остались без отца.

Его переписку с предположительно заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным опубликовал у себя на странице в Facebook Антон Тихомиров.

В переписке упоминается глава облгосадминистрации Алексей Савченко, Владислав Волошин указывает, что хотел подписать петиции о его увольнении.

"Но боюсь пристрелят раньше времени. Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Суицидальные мысли меня неделю уже не покидают", — писал Владислав Волошин.

"Макс, а 100% знаю, что и тебе я не нужен. Как и Дмитриеву или Сенченко", — отмечал Владислав Волошин.

"Ты плохо нас знаешь", — ему отвечали.

"В том то и дело. У вас есть вы", — писал Владислав Волошин.

"Ты до сих пор не понял, что мы в одной лодке?" – спрашивали его.

"Может и не понял", — отвечал Волошин.

"Он хоть бы смотрел кого отмечает. А то как-то неправильно выходит. Он хотел отметить меня, а отметил однофамильца. Пока не меня, но из песни слов не выкинешь – я нарушил закон", — писал Владислав Волошин.

Ушел добровольно?

Николаевский волонтер, журналист Александр Диордиев уже обвинил главу Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в причастности к самоубийству директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. Свое мнение он опубликовал в Facebook.

Кроме того, в список виновных он включил народного депутата Украины Давида Макарьяна, а также депутат областного совета Федора Барну.

"Может я не понимаю чего-то, но… Почему-то мне кажется из Народного героя Украины кто-то пытался сделать козла отпущения. И у него был выбор — или остаться героем или ответить за чужую жадность, цинизм и не профессионализм. Я не суд. Но у нас уже есть норма по которой должны отвечать те кто довел до самоубийства. Савченко, можешь подавать на меня в суд, мне насрать. Я считаю в этом виновным губернатора Савченко и его подельников Макарьяна, Барну и других, которые приложили руку к тому, чтобы намутить в этом проекте", — отметил Александр Диордиев.