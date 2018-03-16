Венгрия приблизилась к красной линии - МИД

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими заявлениями о миссии ОБСЕ в Закарпатье вплотную приблизилась к красной линии.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", — заявил Климкин в интервью BBC News Украина.

Глава МИД считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.

"Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской общины организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", — заявил Климкин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

Напомним, глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.