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    Политика

    Венгрия приблизилась к красной линии - МИД

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (27)

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    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье", "при чем здесь ОБСЕ?"
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими заявлениями о миссии ОБСЕ в Закарпатье вплотную приблизилась к красной линии.

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    "Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", — заявил Климкин в интервью BBC News Украина.

    Глава МИД считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.

    "Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской общины организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", — заявил Климкин.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

    Напомним, глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.

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