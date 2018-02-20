Американский след в румынском ультиматуме Украине

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Следом за заявлением экс-президента Румынии Траяна Бэсеску о назревшей необходимости денонсировать пакт Молотова-Риббентропа в румынском парламенте и перейти к процессу возврата Бухаресту утраченных в 1940 году земель, пошел резонанс на инициативу Бэсеску снизу. Из гущи народной. Так, уже четвертого февраля десять молдавских сел подписали письмо-обращение о пока символическом воссоединении с Румынией.

"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате подписания пакта Риббентропа-Молотова двумя преступниками, Сталином и Гитлером", — говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.

Кампанию по принятию символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acţ iunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что к 9-му апреля текущего года, в годовщину столетия объединения Бессарабии с Румынией, такую же декларацию-обращение подпишут более ста молдавских сел.

Таким образом местные унионисты (сторонники воссоединения Молдовы с Румынией) намерены провести своеобразный плебисцит. И в течение года показать Бухаресту, что если там достанет политической воли, то жители Молдовы, в отличие от ее нынешнего президента Додона, готовы поддержать не только символическое объединение. Но и перейти к реальному.

Показательно, что перед тем, как лидер унионистов Траян Бэсеску заявил о возможной денонсации пакта Молотова-Риббентропа в румынском парламенте и главы молдавских сел проявили широкие познания в области международного права, в публичном пространстве Румынии появилась информация, что в США давно уже такую идею поддержали, причем на уровне Сената. Заголовок резолюции № 178 звучит так: "мнение Сената о том, что Соединенные Штаты должны поддерживать право на самоопределение народа Республики Молдова и Северной Буковины".

Принятая 28 июня 1991 года, в 51-ю годовщину вступления советских войск на территорию Румынии, резолюция Сената США призывает "поддерживать право на самоопределение народа оккупированных СССР Молдавии и Северной Буковины и выступить с заявлением об этом, а также поддерживать будущие усилия правительства Молдавии по переговорам о мирном воссоединении Румынии с Молдавией и Северной Буковиной, если они того пожелают, как установлено в Парижском мирном договоре 1920 года, преобладающей нормы международного права, и в соответствии с первым принципом Хельсинкского Заключительного акта 1975 года" Так что можно смело утверждать, что после принятия румынским парламентом решения о денонсации пакта Молотова-Риббентропа они, в случае волны осуждения их претензий на "свои" территории, будут апеллировать к резолюции американского Сената. Последняя, как видно, предполагает возможность возврата в лоно Великой Румынии и Северной Буковины. Впрочем, вероятно, сенаторы, подписывая резолюцию, были не совсем в курсе, что получила Украина от "тела" Румынии в 1940 году. А это Северная Буковина и Северная Бессарабия (ныне Черновицкая область), а также Южная Бессарабия и Буджак (ныне – юго-западные районы Одесской области). Впрочем, это уже детали, которые ушлые румынские политики могут и не заметить.

Тем более, что в самой Румынии начинают нарастать и откровенно воинственные настроения в адрес Киева и того территориального наследства, который он получил от распавшегося СССР.

"Интервенция на север Буковины, юг Бессарабии и Приднестровье становится неизбежной и даже необходимой, когда украинское государство станет неспособным сохранять общественный порядок на этих территориях, населенных румынами", – написала, например, популярная в Румынии газета "Adevarul" (Правда).

В ответ на подобные планы Киев объявил о создании новой специальной горной штурмовой бригады для защиты Северной Буковины, которая будет постоянно там базироваться.

"Основной целью создания бригады является защита от гипотетических территориальных претензий на Буковину со стороны Румынии", — поведал местному изданию "Стик" начальник организационно-мобилизационного управления оперативного командования "Запад" ВСУ полковник Виктор Кевлюк.

Заявление украинского военного вызвало шквал критики со стороны Бухареста. В самом деле ведь Румыния не намерена воевать со своей восточной соседкой. Там просто намерены дождаться "когда украинское государство станет неспособным сохранять общественный порядок на этих территориях, населенных румынами". Проще говоря, в силу внутрикризисных явлений, которые нарастают день от дня, перестанет фактически существовать. Вот тогда румынские войска и выполнят свою гуманитарную миссию по спасению своих соотечественников. Через территориальное воссоединение.

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Подписание главами молдавских сел письма-обращения к румынскому президенту и парламенту с просьбой присоединить их к Румынии, в этом контексте носят характер обкатки определенной технологии. Последняя может, в случае ее успешности, как инструмента для воссоединения Молдовы с Румынией, быть использована и в момент "Ч", когда в Бухаресте придут к выводу, что украинское государство не способно сохранять общественный порядок на "румынских" территориях. И тогда подобные письма появятся из румынских сел в Бессарабии и Буковине, благо по оценке Румынии, в таковых проживает более четырехсот тысяч украинских румын.

Не исключено, что подобный сценарий развития событий согласован и в Вашингтоне. Так, несмотря на выводы американской разведки о предстоящей политико-экономической дестабилизации Киева, в канун президентских выборов, там до сих пор не предъявили имя своего фаворита на них. При том, что сделали все от них зависящее, чтобы нынешний президент выборы проиграл.

Может ли это означать, что в США не видят надобности, чтобы продвигать своего человека на пост главы Украины, потому как не видят у последней перспектив самосохраниться в качестве крупного государственного образования? Вопрос не праздный. Ведь уже очевидно нежелание нашего заокеанского партнера финансово поддерживать Киев. Платить по его счетам за газ, пенсии, укрепление вооруженных сил и пр. Чтобы избежать дальнейших трат в Америке могли прийти к выводу о необходимости передачи для содержания части наших территорий соседям. Под видом восстановления исторической справедливости. Ведь в конце концов, и это уже очевидно, зона интересов США – это не государство Украина, а территория, на которой оно существует. А чьих она будет? Да в случае передела все равно своих верноподданных сателлитов – Румынии, Польши и тех, кто может вспомнить о своих восточных границах до начала Второй мировой.

Так что сценарий, по которому власть в Украине расшатывается до фактического упразднения во время президентских выборов, например, по кальке последнего Майдана или еще как-то, вполне может последним актом трагедии так и не состоявшегося украинского государства. Увы.