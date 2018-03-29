ЧП на румынской АЭС. Эксперты рассказали о радиационном фоне в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Изменений радиационного фона в связи с аварией на атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ в Украине не зафиксировано, более конкретная информация поступит в пятницу после проведения исследований, сообщили РИА Новости в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС. При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

"Сейчас ничего не изменилось. К этому вопросу мы вернемся завтра утром, нам нужно отобрать образцы и сделать замеры. Сейчас конкретных данных нет", — сказал в четверг начальник отдела радиационного и экологического контроля Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского Валерий Гирий.

Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране.