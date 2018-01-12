Украина и Румыния совместно разработают документ о внедрении закона об образовании

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Представители Украины и Румынии разработают совместный документ по имплементации положений нового украинского закона об образовании, соответствующая договоренность достигнута в ходе визита главы МИД Румынии Теодора Мелешкану, сообщил МИД.

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"Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины "Об образовании", — говорится в сообщении МИД в Twitter в пятницу.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.