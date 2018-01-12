Гриневич о законе об образовании: боюсь, будут новые спекуляции

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Обсуждение языковой статьи закона об образовании еще не завершено, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

"Я думаю, что нет (не закрыта дискуссия — Ред.). Потому что на самом деле, у нас, когда только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, тогда начнется новая дискуссия. И нам нужно этот проект этой статьи, языковой, в законе о среднем образовании обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения", — отметила Гриневич в эфире "5 канала".

"Нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь украинского государства", — добавила министр.

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Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

ПАСЕ большинством голосов 12 октября прошлого года приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

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По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях, высказанных в конце прошлого года, указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

В то же время этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласны с этим утверждением, а глава МИД Павел Климкин заявил, что русскому языку в Украине ничего не угрожает.



