Срок введения языковой статьи закона об образовании могут продлить

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, может быть продлен на два года — до 2022 года, заявила в среду министр образования Украины Лилия Гриневич.

По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования после 2020 года, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

"Мы не исключаем, что особенно для тех меньшинств из других языковых групп, где нам нужно подготовить большее количество учителей, которые смогут преподавать на украинском языке, нам нужно будет продлить срок (имплементации языковой статьи — ред). Он может быть продлен еще на два года — до 2022 года в зависимости от нужд каждого национального меньшинства", — сказала Гриневич журналистам, ее выступление в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, все особенности с языком обучения в школах для нацменьшинств будут прописаны отдельным законом "О среднем образовании".

"Мы надеемся, что мы его сможем внести в Верховную раду весной… Моя цель — чтобы мы его приняли на летней сессии Верховной рады и к новому учебному году пришли с новым законом", — добавила министр.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. В субботу спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут, и он согласовал это с представителями Венецианской комиссии.