ПАСЕ: в законе об образовании нет надлежащего языкового баланса

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, за документ высказались 82 парламентария, против —11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 парламентариев Ассамблеи.

В принятой резолюции отмечается, что "Парламентская ассамблея обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового Закона об образовании Верховной Радой Украины", документ был подписан 27 сентября президентом страны Петром Порошенко". Она напоминает, что некоторые соседи Украины отмечают, что "этот акт нарушает право национальных меньшинств".

"Новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств",- уверены в ПАСЕ.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. С критикой украинского закона также выступила и Румыния.