Скандальный закон об образовании вступил в силу

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Новый закон "Об образовании" в Украине в четверг, 28 сентября, вступает в силу. Документ ранее вызвал критику со стороны ряда стран-соседей Украины.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Президент Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", тем самым развеяв надежды противников документа на применение к нему права вето.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В Венгрии назвали "ударом в спину" такой шаг со стороны Киева, поскольку страна была ярым сторонником евроинтеграции Украины и предоставляла ей гуманитарную и финансовую помощь.

"Я сделаю достаточно жесткое заявление по ситуации в Украине. Там проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств, включая венгров, лишает меньшинства многих прав в образовании. Они лишили меньшинства права учиться на родном языке в старшей школе", — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, "это совершенно неприемлемо, это идет в совершенно противоположном направлении от того, в котором должна двигаться Европа".

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Сийярто добавил, что Венгрия намерена обратиться к европейским властям и институтам с требованием не допустить вступления в силу нового закона.

Обеспокоенность принятым законом выразили также Румыния и Молдавия. Представители Румынии обратились к властям Украины с просьбой о заключениях Венецианской комиссии и Верховного комиссара ОБСЕ по поводу принятого закона.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали совместное письмо к украинскому коллеге Павлу Климкину, в котором выразили озабоченность новым законом. По словам главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой, такое же письмо будет отправлено в Совет Европы и ОБСЕ.

В Москве считают, что новый закон нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

В то же время в Министерстве образования Украины заявили, что одобренная Радой редакция статьи 7 закона об образовании "соответствует Конституции Украины и ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". В ведомстве считают, что расширение преподавания на государственном языке в школах с языками национальных меньшинств обусловлено необходимостью помочь детям лучше овладеть украинским языком и получить качественное образование.

На данный момент, согласно официальной статистике, в Украине на языках национальных меньшинств обучаются около 400 000 детей в 735 учебных заведениях.

При этом, по данным министерства, уровень владения государственным языком у детей из таких школ устойчиво снижается. Так, в 2016 году более 60% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому нацменьшинствам, не смогли сдать экзамен по украинскому языку.

"По статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. При этом худшие результаты ВНО по украинскому языку в 2016 году получили выпускники из Береговского района, где компактно проживает венгерская община. Так, 75% выпускников этого района получили от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале с ВНО по украинскому языку", — сообщает министерство.

В ведомстве считают, что это приводит к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения Украины на конкурсной основе, а также ухудшает их шансы на успешную карьеру.

Глава Минобразования Украины Лилия Гриневич заявила о намерении направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. По ее словам, заключение экспертов может быть уже к концу осени.