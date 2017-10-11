В ЕС скептически отнеслись к требованиям Венгрии по Украине - СМИ

КИЕВ, 11 кот — РИА Новости Украина. Слушания по вопросу о претензиях Венгрии к новому закону Украины об образовании в Европейском Союзе назначили на 16 октября, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" якобы существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По информации источников "Радио Свобода", Венгрия обратилась с просьбой вынести вопрос об украинском законе "Об образовании" на рассмотрение следующей встречи Совета министров иностранных дел, и этот вопрос будет включен в пункт "Другое" в повестке дня министерской встречи, которая должна состояться в Люксембурге.

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Как утверждают источники в Совете ЕС, запрос официального Будапешта был принят, но к идее пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Брюсселе относятся скептически и говорят, что пересматривать этот уже подписанный, ратифицированный всеми государствами ЕС, включительно с Венгрией, и действующий международный договор практически невозможно.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. В Украине неоднократно заявляли, что закон расширяет возможности нацменьшинств.