В Кишиневе тысячи сторонников объединения Молдавии и Румынии вышли на митинг

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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Порядка семи тысяч сторонников объединения Молдавии и Румынии собрались на главной площади Кишинева перед зданием правительства на митинг в воскресенье, сообщил глава Генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.

Организатором акции выступила молдавская гражданская платформа "Actiunea — 2012" ("Действие 2012"), выступающая за объединение Молдавии и Румынии. Они заявляли, что в митинге примут участие до 100 тысяч человек.

"На данный момент на центральной площади Кишинева порядка семи тысяч человек", — сообщил Пынзарь РИА Новости.

Основное требование собравшихся — объединение Молдавии и Румынии. Люди периодически скандируют: "Объединение", "Нет границе на Пруте". В руках у них флаги Румынии, на которых они прямо во время митинга писали названия населенных пунктов.

"Просим парламенты из Кишинева и Бухареста проголосовать снова за унирю (объединение) … Молдова – часть Румынии, молдаване – это румыны. Мы все хотим одного — объединить страну", — сказал бывший президент Румынии Траян Бэсеску, принимающий участие в митинге.

Бэсеску также является почетным председателем "Партии национального единства", созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолем Шалару.

Территорию у здания правительства и по периметру площади патрулируют сотрудники правоохранительных органов.Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Движение в центре города частично перекрыто.