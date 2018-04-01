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    Спорт

    Беспорядки на трибунах прервали первенство Европы по боксу в Румынии

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    После завершения финала в весовой категории до 64 килограммов судьи отдали грузинскому боксеру Лаше Гурули победу над представителем Турции Тургулханом Эрдемиром. Турецкие болельщики встретили решение рефери свистом.
    Боксерские перчатки
    Associated Press Patrick Semansky

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина, Олег Богатов. Финальные соревнования на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходящем в Румынии, были прерваны на непродолжительное время из-за беспорядков на трибунах, вызванных тем, что группа турецких болельщиков выражала недовольство исходом боя.

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    После завершения финала в весовой категории до 64 килограммов судьи отдали грузинскому боксеру Лаше Гурули победу над представителем Турции Тургулханом Эрдемиром.

    Турецкие болельщики встретили решение рефери свистом и сорвали рекламный баннер, а Эрдемир отказывался покидать ринг. На трибунах началась драка между представителями сторон, но служба безопасности пресекла инцидент и вывела зачинщиков из зала, после чего соревнования продолжились.

    Турецкие болельщики затем освистали грузинский гимн на церемонии награждения.

    Первенство Европы среди спортсменов в возрасте 19-22 лет проходит в Тыргу-Жиу с 25 марта по 1 апреля.

    Ранее сообщалось, что менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас пригласил португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду на бой украинского боксера против венесуэльца Хорхе Линареса.

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