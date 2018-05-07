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    Фото дня. Украинцы попали в масштабное ДТП в Румынии

    (обновлено: )117
    В Румынии пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в ДТП.
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel

    В Румынии пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в ДТП.  

    "Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", — опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

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    По свидетельствам очевидцев, в результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы.

    Самые тяжелые травмы у водителя и пассажирки, сидевшей ближе всего к месту удара. Украинцев, которые не пострадали в аварии, пересадили в другие автобусы, чтобы довезти до границы.

    Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек. Подозреваемый позже умер в СИЗО от онкологического заболевания.

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