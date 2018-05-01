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    Масштабное ДТП произошло в Крыму, серди пострадавших - 5 детей

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    Авария микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Skoda произошла на трассе Симферополь-Евпатория. В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы.
    Масштабное ДТП произошло в Крыму
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    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму во вторник 1 мая, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в местном минздраве.

    Авария микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Skoda произошла во вторник на трассе Симферополь-Евпатория, возле села Скворцово, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

    3652.ru
    Масштабное ДТП произошло в Крыму

    "В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы", — сообщили в минздраве.

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    По данным медиков, двое детей в тяжелом состоянии, состояние еще троих — средней степени тяжести, они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Четверо взрослых госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе.

    Напомним, ранее сообщалось о еще одном крупном ДТП, произошедшем в Кривом Роге Днепропетровской области. 

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