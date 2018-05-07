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    В мире

    Автобус с украинцами разбился в Румынии

    (обновлено: )64711
    Очевидцы происшествия сообщают, что легковой автомобиль под управлением женщины-водителя врезался в переднюю часть туристического автобуса, после чего тот слетел в кювет.
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в серьезную аварию на территории Румынии.

    Горящий автобус
    gazeta.zp.ua
    По центру Запорожья ехал горящий автобус

    ДТП произошло в результате столкновения автобуса с легковым авто, передают пассажиры автобуса.

    "Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", — опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

    По словам очевидца, при аварии пострадали четыре человека, которых госпитализировали. Больше всего досталось водителю и пассажирке, сидевшей ближе всего к месту удара.

    Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии

    Остальных украинцев пересадили в другие автобусы, чтобы довезти до границы.

    Смотрите также: "У меня бомба". Под Черниговом мужчина угрожал взорвать автобус

    Ранее в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса. Водитель автобуса неподалеку от станции "Нижние ворота" в Воловецком районе врезался в стройплощадку моста.

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