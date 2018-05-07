Автобус с украинцами разбился в Румынии

Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в серьезную аварию на территории Румынии.

ДТП произошло в результате столкновения автобуса с легковым авто, передают пассажиры автобуса.

"Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", — опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

По словам очевидца, при аварии пострадали четыре человека, которых госпитализировали. Больше всего досталось водителю и пассажирке, сидевшей ближе всего к месту удара.

Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии

Остальных украинцев пересадили в другие автобусы, чтобы довезти до границы.

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Ранее в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса. Водитель автобуса неподалеку от станции "Нижние ворота" в Воловецком районе врезался в стройплощадку моста.