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    Названы последствия аварии на АЭС в 100 км от Украины

    (обновлено: )120520
    Оператор атомной станции "Чернавода" сообщает, что автоматическая остановка реактора вызвана проблемами в электрике. Компания обещает оперативно провести ремонтные работы.
    Атомная электростанция Чернаводэ в Румынии
    adevarul.ro

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Остановка второго энергоблока румынской АЭС "Чернавода" вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность, говорится в заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN).

    Новая арка над Чернобыльской АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

    Энергоблок был отключен от сети автоматикой утром в четверг.

    "Специалисты расследуют причину (отключения) и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций", — говорится в сообщении.

    "Автоматическое отключение реактора от сети не оказывает негативного влияния на персонал, население и окружающую среду", — подчеркивается в сообщении.

    Инцидент, произошедший на АЭС "Чернаводэ", стал вторым за последние несколько дней, сообщают румынские СМИ.

    Справка

    Атомная электростанция "Чернавода" была запущена в 1996 году и является крупнейшим производителем электроэнергии в Румынии. На АСЭ эксплуатируются два энергоблока, один из которых был запущен в 2007 году консорциумом Nuclearelectrica.

    Яндекс. Карты
    Расположение АЭС "Чернаводэ" по отношению к ближайшим украинским населенным пунктам

    Для охлаждения реакторов используется вода из канала Дунай — Черное море. АЭС расположена чуть более чем в ста километрах от границы Украины и Одесской области.

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