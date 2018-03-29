Названы последствия аварии на АЭС в 100 км от Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Остановка второго энергоблока румынской АЭС "Чернавода" вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность, говорится в заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN).

Энергоблок был отключен от сети автоматикой утром в четверг.

"Специалисты расследуют причину (отключения) и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций", — говорится в сообщении.

"Автоматическое отключение реактора от сети не оказывает негативного влияния на персонал, население и окружающую среду", — подчеркивается в сообщении.

Инцидент, произошедший на АЭС "Чернаводэ", стал вторым за последние несколько дней, сообщают румынские СМИ.

Справка

Атомная электростанция "Чернавода" была запущена в 1996 году и является крупнейшим производителем электроэнергии в Румынии. На АСЭ эксплуатируются два энергоблока, один из которых был запущен в 2007 году консорциумом Nuclearelectrica.

Яндекс. Карты Расположение АЭС "Чернаводэ" по отношению к ближайшим украинским населенным пунктам

Для охлаждения реакторов используется вода из канала Дунай — Черное море. АЭС расположена чуть более чем в ста километрах от границы Украины и Одесской области.