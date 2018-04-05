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    В Румынии в реке погибли девять рабочих, ехавших на Пасху домой

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    Микроавтобус упал в реку Бистрица в румынском уезде Нямц. Спасатели сообщают, что авто не было предназначено для перевозки людей, внутри были установлены импровизированные скамейки.
    В Румынии 9 человек погибли при падении микроавтобуса в реку
    Фото adevarul.ro

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Микроавтобус упал в реку Бистрица в румынском уезде Нямц, в результате девять человек погибли, передает агентство Mediafax.

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    По данным агентства, инцидент произошел в ночь на четверг. После падения микроавтобуса в реку выбраться смог лишь один пассажир, который сидел рядом с водителем. Он госпитализирован. Тела семи погибших нашли сразу, еще двух человек объявили пропавшими без вести. Позже спасатели нашли одного из них мертвым.

    "Продолжаются поиски с водолазами и пневматическими лодками. Там глубина составляет семь метров", — приводит Mediafax слова пресс-секретаря Инспектората чрезвычайных ситуации уезда Нямц Адриана Ротару.

    По его словам, микроавтобус не был предназначен для перевозки людей, внутри были установлены импровизированные скамейки. Руководство частного предприятия таким образом перевозило работников лесного хозяйства из одного уезда в другой, чтобы люди попали домой на Пасхальные праздники.

    Фото adevarul.ro
    В Румынии 9 человек погибли при падении микроавтобуса в реку

    Как передает агентство Mediafax, позже удалось найти второго пропавшего, его тело обнаружили неподалеку от микроавтобуса. Спасательные работы были прекращены.

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    Полиция предполагает, что к аварии могла привести лопнувшая шина или другая техническая проблема.

    Ранее в Польше перевернулся автобус с туристами, ехавшими из турпоездки по Чехии, пострадали 11 человек.

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