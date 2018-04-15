наверх
15.04.201810:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    На стадионе в Румынии произошла драка: десятки болельщиков пострадали

    (обновлено: )76
    На поле летели петарды, файеры и скамейки. Беспорядки стали настолько масштабными, что игру прерывали несколько раз, полиция использовала слезоточивый газ.
    Десятки человек пострадали в столкновениях фанатов на футбольном матче команд Стяуа и Рапид в Бухаресте
    libertatea.ro

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Десятки человек пострадали в столкновениях фанатов на футбольном матче команд "Стяуа" и "Рапид" в субботу в Бухаресте, сообщают румынские СМИ.

    "Десятки человек задержаны, более 50 точно будет оштрафованы, многих привлекут к ответственности за правонарушения. Жаль, что люди пострадали, но организаторы и представители частной охраны должны были приложить больше усилий, чтобы организовать это событие и обеспечить людям безопасность", — цитирует Libertatea.ro заявление пресс-секретаря жандармерии Джеорджиана Енаке.

    Начало драки во львовском ресторане, в результате которой погиб мужчина. Видео
    Faceboook Igor Zinkevych
    В сети появилось видео драки во львовском ресторане, где был убит мужчина

    По сведениям Radio Bucuresti, "десятки пострадавших были доставлены к машинам скорой помощи".

    Столкновение фанатов началось на трибуне, где оказались болельщики обеих команд. На поле летели петарды, файеры и скамейки. Беспорядки стали настолько масштабными, что игру прерывали несколько раз, полиция использовала слезоточивый газ. Из этой зоны эвакуировали детей и женщин, многие зрители сами отправились домой.

    Игра четвертого дивизиона чемпионата Румынии завершилась со счетом 3:1 в пользу "Рапида". После окончания матча фанаты пытались прорваться на поле, полиция с трудом сдержала их натиск, пришлось снова применить слезоточивый газ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство