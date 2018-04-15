На стадионе в Румынии произошла драка: десятки болельщиков пострадали

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Десятки человек пострадали в столкновениях фанатов на футбольном матче команд "Стяуа" и "Рапид" в субботу в Бухаресте, сообщают румынские СМИ.

"Десятки человек задержаны, более 50 точно будет оштрафованы, многих привлекут к ответственности за правонарушения. Жаль, что люди пострадали, но организаторы и представители частной охраны должны были приложить больше усилий, чтобы организовать это событие и обеспечить людям безопасность", — цитирует Libertatea.ro заявление пресс-секретаря жандармерии Джеорджиана Енаке.

По сведениям Radio Bucuresti, "десятки пострадавших были доставлены к машинам скорой помощи".

Столкновение фанатов началось на трибуне, где оказались болельщики обеих команд. На поле летели петарды, файеры и скамейки. Беспорядки стали настолько масштабными, что игру прерывали несколько раз, полиция использовала слезоточивый газ. Из этой зоны эвакуировали детей и женщин, многие зрители сами отправились домой.

Игра четвертого дивизиона чемпионата Румынии завершилась со счетом 3:1 в пользу "Рапида". После окончания матча фанаты пытались прорваться на поле, полиция с трудом сдержала их натиск, пришлось снова применить слезоточивый газ.