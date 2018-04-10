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    Культура

    Во Львове произошла драка из-за российских песен

    (обновлено: )31116
    Инцидент произошел на выходных в кафе "Барбидон", где играли композиции групп "Ласковый май" и "Медуза". Один из посетителей и его сопровождающие всячески высказывали недовольство репертуаром заведения и в конце концов решили покинуть его.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во Львове украинцы устроили потасовку в центре города из-за российской поп-музыки. Об этом сообщил соучредитель молодежной организации "Восточноевропейский клуб" Радко Мокрик на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что инцидент произошел на выходных в кафе "Барбидон", где играли композиции групп "Ласковый май" и "Медуза". Мокрик и его сопровождающие всячески высказывали недовольство репертуаром заведения и в конце концов решили покинуть его.

    В этот момент из кафе вышли два киевлянина и попытались выяснить, чем молодым людям не понравилась звучавшая музыка.

    "Я считаю, что российской попсе не место в общественных заведениях", — заявил Мокрик после чего, по его собственному утверждению, получил от киевлян "удар в лицо".

    В результате около кафе началась драка, один из участников потасовки вызвал полицию. После того, как стражи порядка прибыли на место, Мокрик написал заявление и нападавших забрали в райотдел полиции. Он с сожалением отметил, что любители "российской попсы", видимо, серьезного наказания не получат.

    Ранее сообщалось, что десять русско-украинских словарей и подписка на журнал "Русская школа" поступили в общеобразовательную среднюю школу восточных языков и боевых искусств "Будокан" во Львове.

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