Из-за неумышленной оплошности необходимые документы для транзита через Австрию не были оформлены своевременно, сообщил официальный представитель Европейского командования ВС США полковник Дэвид Уэстовер.
Мировые СМИ уделяют пристальное внимание масштабным международным учениям, стартовавшим на западе Украины. Как отразились на проведении нынешних маневров черты "гибридной войны", которая ведется на Донбассе?
В Яворовском районе Львовской области в понедельник стартовали самые масштабные международные военные учения на территории Украины в 2015 году. В период с 20 по 31 июля там будут находиться около 2 тысяч военных из 18 стран.
Ежегодные учения Saber Guardian/Rapid Trident на территории Украины проходят с участием подразделений Украины, США и ряда других стран НАТО и бывшего СССР. В 2014 году в них приняли участие около 1,3 тысячи военных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".