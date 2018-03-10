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    Saber Guardian/Rapid Trident 15

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Rapid Trident 2015. Активная фаза
    Во Львовской области завершились учения НАТО Rapid Trident 2015
    14:21 31.07.2015
    123
    Самые масштабные учения в Украине в этом году завершились на Яворовском полигоне Академии сухопутных войск. К учениям привлекались 1800 военнослужащих.
    Rapid Trident 2015. Активная фаза
    Военных из США на пути в Украину задержали в Вене - Пентагон
    19:11 30.07.2015
    799
    Из-за неумышленной оплошности необходимые документы для транзита через Австрию не были оформлены своевременно, сообщил официальный представитель Европейского командования ВС США полковник Дэвид Уэстовер.
    Rapid Trident 2015. Морпехи штурмуют село. Видео
    Rapid Trident 2015. Морпехи штурмуют село 
    20:43 28.07.2015
    648
    В учениях "Репид Трайдент — 2015" на Яворивском полигоне, что на западе Украины, принимают участие 18 стран. Обмен опытом оказался полезным для всех сторон.
    Военные учения Saber Guardian / Rapid Trident 2015
    Обзор мировых СМИ: война на украинском полигоне
    14:04 23.07.2015
    748
    Мировые СМИ уделяют пристальное внимание масштабным международным учениям, стартовавшим на западе Украины. Как отразились на проведении нынешних маневров черты "гибридной войны", которая ведется на Донбассе?
    Военные учения Rapid Trident-2015 на Яворовском полигоне
    Фотоитоги 20 июля: старт Rapid Trident под Львовом и теракт в Турции 
    19:03 20.07.2015
    726
    В Яворовском районе Львовской области в понедельник стартовали самые масштабные международные военные учения на территории Украины в 2015 году.
    Военные учения Rapid Trident-2015 на Яворовском полигоне
    Rapid Trident: украинцы показали иностранцам технику и вооружение 
    18:10 20.07.2015
    577
    В понедельник после официальной церемонии открытия учений с привлечением войск Rapid Trident 2015 состоялись занятия по соблюдению мер безопасности с военнослужащими многонационального контингента.
    Масштабные военные учения с участием США на Яворовском полигоне. Видео
    Старт масштабных военных учений с участием США на Яворовском полигоне 
    17:13 20.07.2015
    272
    В Яворовском районе Львовской области в понедельник стартовали самые масштабные международные военные учения на территории Украины в 2015 году. В период с 20 по 31 июля там будут находиться около 2 тысяч военных из 18 стран.
    Военные учения Saber Guardian / Rapid Trident 2015
    В учениях на Яворовском полигоне принимают участие 500 американских военных
    16:48 20.07.2015
    182
    Группа американских военных - самая многочисленная среди иностранных участников международных учений Saber Guardian/Rapid Trident-2015. Всего на учения собрали 1800 военнослужащих их 18 стран.
    Военные учения. Архивное фото
    Военные учения Saber Guardian / Rapid Trident 2015 начинаются в Украине
    00:58 20.07.2015
    390
    Ежегодные учения Saber Guardian/Rapid Trident на территории Украины проходят с участием подразделений Украины, США и ряда других стран НАТО и бывшего СССР. В 2014 году в них приняли участие около 1,3 тысячи военных.
    Флаг Румынии
    В Румынии начинаются военные учения с участием Украины и США
    21:50 20.06.2015
    256
    Согласно информации, часть учений будет проводиться в Украине в июле. Программа учений создана для повышения эффективности совместных операций Украины, США и других стран НАТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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