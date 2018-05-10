Президента Румынии оштрафовали за "дискриминацию преступников"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президенту Румынии Клаусу Йоханнису выписали штраф в размере 510 долларов за употребление термина "преступники", нарушающего права людей, которым еще не вынесен приговор, сообщает пресс-служба Национального совета по дискриминации.

"Использование слова "преступники" президентом Клаусом Йоханнисом является дискриминацией и нарушает права на достоинство людей, которым еще не вынесли приговор… Ему назначен административный штраф в размере 2000 леев (около 510 долларов)", — сказано в сообщении.

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Администрация президента сообщила, что это решение не останется без внимания.

"Президент Румынии считает, что это решение — политическое, поэтому он оспорит его в соответствующей инстанции", — отмечено в заявлении.

Заявление о необходимости привлечь к Йоханниса к ответственности поступило в Национальный совет по борьбе с дискриминацией в феврале от организации Мир юристов. Его авторы были недовольны тем, что президент на пресс-конференции использовал слова "преступники" и "обвиняемые".

Напомним, в марте МИД Румынии сообщил, что страна не признает выборы президента России на территории Крыма.