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    В мире

    Конгресс русских американцев заявил о дискриминации и русофобии в США

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (86)

    (обновлено: )3520
    Общественная организация "Конгресс русских американцев" обратилась к президенту Дональду Трампу с открытым письмом, в котором, в частности, заявляет, что падение в пучину русофобии" не отвечает интересам США.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются русские в этой стране.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    "Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией", — говорится в письме, направленном от имени главы организации Наталии Сабельник.

    По ее словам, "падение в пучину русофобии" не отвечает интересам США.

    Кроме того, в организации фактически обвинили Трампа в неисполнении своих предвыборных обещаний улучшить российско-американские отношения. "Почти 90% американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения", — отмечается в обращении.

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    В послании также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В организации отмечают, что делать выводы о причастности России к этому инциденту преждевременно.

    "Мы просим Вас остановить развитие новой холодной войны, которая все больше выходит из-под контроля. Нужно остановить санкции против России и начать диалог. К сожалению, чем более хрупкими оказываются связи между Россией и Соединенными Штатами, тем более опасным становится мир на всей нашей планете", — говорится в письме.

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    "Конгресс русских американцев" был основан в 1973 году, штаб-квартира организации находится в Сан-Франциско.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

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