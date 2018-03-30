В России началась масштабная высылка дипломатов ряда стран

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Россия выдворит одного латвийского дипломата, который должен будет покинуть территорию РФ до 6 апреля, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис.

"Наш представитель в пятницу был вызван в МИД РФ, где ему объяснили, что одному из латвийских дипломатов нужно покинуть Россию до вечера 6 апреля", — сказал Егерманис.

Представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Также Россия высылает трех литовских дипломатов и военного атташе Эстонии, полковника Тоомаса Педа.

Накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.