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    Россия

    В России началась масштабная высылка дипломатов ряда стран

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (155)

    (обновлено: )34220
    Отметим, что представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Россия выдворит одного латвийского дипломата, который должен будет покинуть территорию РФ до 6 апреля, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис.

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    "Наш представитель в пятницу был вызван в МИД РФ, где ему объяснили, что одному из латвийских дипломатов нужно покинуть Россию до вечера 6 апреля", — сказал Егерманис.

    Представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

    Также Россия высылает трех литовских дипломатов и военного атташе Эстонии, полковника Тоомаса Педа.

    Накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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