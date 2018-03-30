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    Россия

    МИД РФ обвинил США в начале провокаций против российских дипломатов

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (80)

    (обновлено: )19641
    Американские спецслужбы предпринимают "лихорадочные" попытки вступить в контакт с российскими дипломатами, которых Вашингтон решил выслать, заявил МИД РФ.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. МИД РФ констатирует резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    "Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт", — говорится в сообщении на сайте министерства.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    В тексте на сайте ведомства также отмечается, что имела место "целая серия возмутительных эпизодов", когда сотрудникам, которых Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" в обмен на неофициальные отношения "на взаимовыгодной основе".

    "Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", — подчеркивают в МИД РФ.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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    В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

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