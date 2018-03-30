МИД РФ обвинил США в начале провокаций против российских дипломатов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. МИД РФ констатирует резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В тексте на сайте ведомства также отмечается, что имела место "целая серия возмутительных эпизодов", когда сотрудникам, которых Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" в обмен на неофициальные отношения "на взаимовыгодной основе".

"Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", — подчеркивают в МИД РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Читайте также: Рубить по живому. Высылка дипломатов РФ из Украины: что дальше

В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".