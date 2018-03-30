КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Россия высылает 13 украинских дипломатов, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

"Им (послам — ред.) были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Россия оставляет за собой право ответить Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории в связи с их действиями из-за "дела Скрипаля", сообщается на сайте МИД РФ.

"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств", — говорится в сообщении.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".