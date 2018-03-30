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    Дипломатическая война. Британия отреагировала на ответные меры России

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (76)

    (обновлено: )792111
    Российское министерство иностранных дел сообщило, что Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Представитель МИД Великобритании выразила сожаление в связи с очередными ответными мерами со стороны России, но заявила, что в Соединенном Королевстве ждали их "в свете прежнего поведения России".

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Дипломатическая война в разгаре: Россия высылает дипломатов США

    "Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ", — сказала она РИА Новости.

    Российское министерство иностранных дел ранее сообщило, что Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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    В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

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