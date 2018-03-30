Россия потребовала от Британии сократить штат посольства и консульств

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании, сообщило в пятницу российское министерство иностранных дел.

МИД России в пятницу вызвал посла Великобритании в Москве Лори Бристоу.

"Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", — сообщило министерство.

Послу Великобритании Лори Бристоу был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку дипломатов РФ из ряда стран, сообщает МИД России.

"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л. Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", — сообщило ведомство.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".