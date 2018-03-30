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    Торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (68)

    (обновлено: )29
    Александр Стадник назвал включение его в список персон нон грата "крайне провокационным шагом американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между странами".
    Торговый представитель РФ в США Александр Стадник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник сообщил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов, когда находился в Москве.

    Торгпред отметил, что это не стало для него большим сюрпризом.

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Die Welt: высылка российских дипломатов - стратегическая ошибка

    "После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", — заявил торгпред РФ в США.

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    Он добавил, что "известие о том, что он стал в Соединенных Штатах персоной "нон грата", дошло до него, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития".

    "Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами", — отметил Стадник.

    "Однако это не означает, что российские дипломаты, которые остались в США и которым сейчас будет крайне нелегко, свернут или ослабят работу по поддержанию необходимых связей России и США, исходя из наших национальных интересов и общих интересов международной безопасности", — резюмировал он.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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    В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

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