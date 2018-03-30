МИД России потребовал высылки 4 польских дипломатов

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Четверо польских дипломатов должны покинуть территорию России до 7 августа, говорится в сообщении МИД Польши.

"Тридцатого марта посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 августа", — говорится в сообщении.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.