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    В мире

    МИД России потребовал высылки 4 польских дипломатов

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (76)

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    По информации МИД Польши, посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России.
    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Четверо польских дипломатов должны покинуть территорию России до 7 августа, говорится в сообщении МИД Польши.

    Дипломаты США покидают здание генконсульства в Санкт-Петербурге
    twitter.com/RIA_Worldnews
    Выносят мебель. Дипломаты США покидают здание генконсульства в Петербурге

    "Тридцатого марта посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 августа", — говорится в сообщении.

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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