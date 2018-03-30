Пошли против Запада: 9 из 28 стран не выслали дипломатов РФ

РИА Новости Украина

Лишь 9 стран из 28 членов Евросоюза не приняли решение выслать дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. При этом в четверг неожиданно прозвучала реакция с другой стороны земного шара: Новая Зеландия решила запретить въезд в страну высланным из других стран дипломатам РФ. Свою ложку дегтя внес с утра пораньше и посол США в РФ, не исключивший ареста активов РФ в США из-за ситуации со Скрипалем, пишут РИА Новости.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт ранее сообщила, что США и их союзники приняли решение выслать 151 российского дипломата. В среду список высылающих российских дипломатов стран пополнился Черногорией, таким образом, общее число попавших под санкционные меры дипломатов составило 152 человека.

США объявили ранее о высылке 48 сотрудников дипмиссий РФ, закрытии генконсульства в Сиэтле и высылке 12 сотрудников представительства РФ при ООН. Великобритания высылает 23 дипломатов, Украина – 13. НАТО решило выслать семерых дипломатов РФ, еще троим отказано в разрешении на работу. Канада высылает четверых дипломатов, троим не выдали разрешение на работу в стране. ФРГ, Франция и Польша высылают четверых, а Молдавия, Чехия и Литва – троих дипломатов РФ.

Решение выслать по два российских дипломата приняли Испания, Нидерланды, Дания, Италия, Албания и Австралия.

Бельгия, Венгрия, Швеция, Хорватия, Румыния, Финляндия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Македония высылают по одному дипломату РФ. Черногория высылает одного российского дипломата и отзывает разрешение на работу почетного консула, а Латвия высылает одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота".

Кто следующий?

Список стран Евросоюза, не выславших российских дипломатов, сейчас выглядит следующим образом: Словакия, Австрия, Словения, Болгария, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Кипр. О нежелании высылать российских дипломатов заявила и не входящая в ЕС Сербия.

Тем временем лидеры стран обмениваются приветствиями и поздравлениями по случаю высылки российских дипломатов в ходе многочисленных телефонных разговоров.

Австрия заявила о нежелании высылать дипломатов РФ. Кроме того, страна готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне дела Скрипаля – об этом заявила глава МИД страны Карин Кнайссль.

Власти Словении заявили, что будут ждать итогов расследования дела Скрипаля. Представитель правительства Кипра подчеркнул, что страна не намерена следовать примеру других стран ЕС. Источник в дипломатических кругах ранее сообщил, что руководство Греции находится в затруднительном положении, так как греческая общественность негативно воспринимает шаги, которые могут привести к обострению отношений с Россией.

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Первые отъезды

Если в случае с США у дипломатов еще осталось время на сборы, то с Украины они уже выехали. Как сообщили в пресс-службе российского посольства в Украине вечером в среду, объявленные в Украине персоной нон грата сотрудники дипмиссии уже покинули страну. О том, что Киев вышлет 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением британского шпиона Скрипаля и его дочери, еще в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко.

Покинул Латвию и руководитель представительства российской авиакомпании ''Аэрофлот'' в стране Сергей Сокольников – ранее он был включен в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно, наряду со вторым секретарем посольства РФ.

Новички в рядах высылающих

Кабмин Черногории в среду объявил о решении выслать одного российского дипломата и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула России в городе Будва Боро Джукича.

"Граждане Черногории несут к зданию посольства цветы, свечи и игрушки. Черногорские власти тоже не остались в стороне – объявили в этот день о высылке российского дипломата и лишении аккредитации почетного консула", – написали дипломаты на странице посольства в Twitter.

Решение властей раскритиковал кандидат в президенты страны Марко Милачич: он назвал его самоубийственными и людоедскими шагами в угоду НАТО. Увидел он в выборе персоны почетного консула и желание ряда политиков свести личные счеты: проправительственные СМИ, в первую очередь издание Pobjeda, ранее обвинили Джукича в участии в создании оппозиционной партии "Настоящая Черногория", которая выступает за сотрудничество с Россией и Сербией и которую возглавляет Милачич.

Продемонстрировали недовольство

Менее жесткие шаги предприняли Болгария, Люксембург, Мальта и Португалия, решив отозвать своих послов для политических консультаций. Причина все та же — дело Скрипаля.

В понедельник МИД Португалии заявлял, что "принял к сведению" решения ряда стран ЕС о высылке дипломатов РФ, однако уже в среду переменил мнение.

Президент Словакии в свою очередь заявил, что отзыв посла страны из РФ является правильным, но не достаточным шагом. Глава МИД страны Мирослав Лайчак отметил, что конечное решение (о возможной высылке дипломатов РФ) остается за руководством страны. Он подчеркнул, что посла для консультаций отзывают из РФ впервые за последние 20 лет.

Бывший постпред СССР при ООН Александр Белоногов в свете массовых дипломатических скандалов рассказал РИА Новости, что отзыв посла для консультаций является "в наименьшей степени демонстрацией неудовольствия".

"Временное отсутствие посла практически не сказывается на состоянии дипломатических отношений. Вообще-то говоря, все послы время от времени едут в столицу для проведения консультаций", — отметил Белоногов.

Новая Зеландия объявила в четверг, что правительство страны введет запрет на въезд в страну российским дипломатам, высланным из других стран, внеся их имена в "черный список". Ранее премьер-министра страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов. Премьер отметила, что власти страны провели проверку и выяснили, что в Новой Зеландии нет скрытых сотрудников разведки, о высылке которых ранее, по ее словам, заявляли многие государства.

Провальные шесть слайдов

Новый поворот обрела ситуация в связи с предоставлением-таки требуемых РФ в течение нескольких недель доказательств по делу Скрипаля. Впрочем, МИД РФ постигло разочарование после того, как СМИ добыли буклет и увидели там всего шесть слайдов. На пяти из них рассказывалось о якобы вине РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту презентацию "провалом премьера Великобритании Терезы Мэй" и крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением.

Представитель МИД Великобритании отметил, что данный документ полностью соответствует заявлениям премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и является "полезным описанием системного безответственного поведения российских государственных структур".

Посол США в РФ Джон Хантсман в эфире РБК назвал данную презентацию "взвешенной и выверенной".