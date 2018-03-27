Рубить по живому. Высылка дипломатов РФ из Украины: что дальше

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Первой о высылке 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери 4 марта британского шпиона Сергая Скрипаля и его дочери Юлии заявила Великобритания. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Вслед за Британией 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

С чего все началось

Пока страны ЕС мучительно выбирали количество высылаемых дипломатов, официальный Киев хранил молчание. Первой по этому поводу высказалась первый вице-спикер ВРУ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко. Она заявила, что Украина не высылает российских дипломатов, поскольку это будет означать автоматическую высылку из РФ украинских консулов, наличие которых в стране крайне важно для украинских политзаключенных.

Спустя буквально несколько часов после заявления Геращенко президент Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались, так как известно, что наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – написал Порошенко.

Читайте также: Бортник: на место высланных 13-ти российских дипломатов приедут 13 новых

По его словам, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина чувствует это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе, подчеркнул глава государства.

"Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг – увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций", – отметил президент.

Он добавил, что общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким "для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения норм международного права".

Поста в соцсетях Порошенко показалось мало, и он выступил с весьма эмоциональным видео-заявлением.

Президент заявил, что именно отравление бывшего сотрудника ГРУ на территории Великобритании стало последней каплей, которое переполнило чашу терпения Украины. Примечательно, что никакие другие действия "страны-агрессора" ранее так не возмущали официальный Киев и до выдворения дипломатов не доходило.

"Эпопея с высылкой российских дипломатов, причем – не ключевых, – это очередная имитация со стороны Запада "холодной войны" с Россией. Ведь после отравления Скрипаля, в котором Запад сразу обвинил Россию, надо было показать некие антироссийские шаги. Но такие, чтобы реально не пойти на ухудшение отношений. Вот в рамках этой имитации и придумали высылку дипломатов.

Порошенко тоже решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать свою якобы антироссийскую позицию. Ему также надо прикрывать чем-то свое активное участие в процессе ввода миротворцев на Донбасс и выполнения "Минска". В целом же, высылка дипломатов – это не более чем имитация. Поскольку одновременно те же США плодотворно сотрудничают с Москвой в рамках "Большой сделки". США и Европа признали выборы президента России и поздравили Путина. А новые великие-ужасные санкции за выборы в Крыму пока остаются словами", – считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Прозрение СБУ

Сразу же после выступления Порошенко в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб России. По словам спикера МИД Марьяны Бецы, МИД получил доказательства, что эти 13 дипломатов являются представителями российских спецслужб.

Доказательство в спешном порядке МИДу предоставила Служба безопасности Украины.

"Циничная химическая атака в Солсбери (Великобритания) является дерзким преступлением российских спецслужб, которые сознательно применяют в Европе апробированные в течение последних четырех лет в Украине террористические методы запугивания мирного населения.

Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории. СБУ и в дальнейшем продолжит активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру.

Председатель СБУ Василий Грицак убежден, что такие решительные совместные действия украинской власти и наших европейских и трансатлантических союзников существенно усложнят деятельность российских спецслужб с позиции дипломатических миссий РФ", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

При этом остается открытым вопрос, почему же, располагая неопровержимыми доказательствами "целенаправленной деятельности в ущерб Украине", не предпринимала никаких действий и позволяла дипломатам эту деятельность продолжать.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник пояснил, как определяется количество высылаемых дипломатов.

"Все высылают то количество дипломатов, которых они (Иванова, Петрова, Сидорова) подозревают в какой-то незаконной деятельности. И в разных странах это количество будет разным. Более того, место высланных дипломатов займут другие дипломаты. Об этом никто не говорит, но это бесконечно интересный процесс: эти уедут, приедут другие. Речь не идет о сокращении количества дипломатического или консульского состава миссий, в Британии в том числе", – сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

По мнению политолога, высылая российских дипломатов, Украина таким образом реагирует на намечающийся определенный информационный кризис.

"На фоне того, что из Британии высылают, в Европейском союзе идут аналогичные процессы, в Украине начали говорить: А почему мы не делаем этого? Почему мы не выслали дипломатов, несмотря на то, что мы говорим, что воюем с Россией, раз она — агрессор? И мне кажется, что эта высылка — попытка сбить возникающий информационный кризис на фоне высылки дипломатов в Европе и вероятной высылки в США. Это попытка прореагировать на этот кризис и не остаться потом обвиненным патриотически и националистически настроенной частью общества", — пояснил эксперт.

Политическое решение

Стоит отметить, что Ирина Геращенко, будучи представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске хорошо осознает последствия выдворения дипломатов.

"Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет обратную мгновенную реакцию из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина, будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами, приняла политическое решение выслать российских дипломатов.

Но количество украинских граждан в Российской Федерацией не ограничивается числом "политзаключенных". Согласно данным украинской Госпогранслужбы, граждане Украины в 2017 году стали чаще ездить в Россию по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2017 года границу с РФ пересекли почти 6 млн украинцев, тогда как за весь прошлый год в Россию въехали около 4,1 млн.

Снявши голову, по волосам не плачут

По мнению эксперта-международника, экс-сотрудника украинского МИДа Олега Волошина, выдворение российских дипломатов из Украины действительно является демонстрацией солидарности с Великобританией.

"Масса стран высылает, даже Венгрия на самом деле очень дружественная России, но под давлением, очевидно, Вашингтона. Мы видим, что Вашингтон здесь играет фактически первую скрипку – формально Лондон, но на самом деле основную роль играют Соединенные Штаты, потому что США выслали больше дипломатов, чем любая другая страна. Причем, похоже на то, что эта высылка готовилась давно, поскольку уж очень целевым образом это сделано.

Многие страны Европы мучительно придумывали: сколько, как, то США раз и закрыли консульство в Сиэтле под предлогом того, что там находится база подводных лодок", – пояснил Волошин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

По его словам, коль скоро Украина демонстрирует прозападный курс и у нас очень плохие отношения с Россией, то выдворение российских дипломатов является разумным ходом нынешней украинской власти.

"То есть, они ничего не теряя, фактически приобретают. Приобретают дополнительные симпатии Запада, демонстрацию лояльности: обычно Киев просит поддержки, а здесь Лондон просит поддержки. И Украина сделала маленькую, абсолютно ничего для себя не стоящую уступку.

Потому что, по большому счету, наличие здесь российского посольства в условиях практически войны, не играет никакой особой роли. Правильно, что мы не разрываем дипотношений, потому что ситуация была бы еще хуже, но сколько здесь сегодня российских дипломатов, и сколько украинских дипломатов в Москве – никакой роли не играет, даже если там будет один сторож сидеть в посольстве", – считает Волошин.

Что касается защиты интересов украинских граждан в Российской Федерации, то, по мнению эксперта, на фоне большой геополитической игры этот вопрос отодвигается на задний план.

"Но на самом деле речь не идет о консульских работниках, насколько я понимаю, и речь не идет о закрытии посольства как такового. Но если уж говорить в целом о шагах нашей власти, столько безумных вещей предпринимали, вплоть до предложения ввести визы, то на этом фоне кто будет оказывать консульскую помощь – вопрос уже десятый.

Если бы это была единственная проблема наших граждан в России! У нас уже прямых авиарейсов нет несколько лет, у нас обсуждают введение виз и отмену железнодорожного сообщения. Россиянам не дали, вопреки международному праву проголосовать на выборах. Какая теперь уже разница? Потеряв голову, по волосам не плачут", — заключил Волошин.